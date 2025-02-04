Антонио Лима дос Сантос умер в понедельник, 3 февраля. В честь легенды Сантоса клуб объявил семидневный траур, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "рыб".

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Что известно об Антонио Лиме

Лима оставил после себя большой вклад в историю Сантоса. В дни траура флаг клуба возле офиса и стадиона будет спущен.

Один из величайших идолов Сантоса родился 18 января 1942 года. Профессиональную карьеру он начал в возрасте 16 лет выступлениями за Жувентус.

В 1961 году парень оказался в Сантосе. Лима играл на позиции защитника, а также в полузащите. Вместе с командой, где он был партнером великого Пеле, Лима завоевал 22 титула, в том числе два Кубка Либертадорес. Всего за 10 лет выступлений за Сантос Антонио сыграл 696 поединков, в которых забил 65 голов.

В 1966 году Лима в составе сборной Бразилии участвовал в чемпионате мира. Тогда "селесао" выбыли из турнира на групповом этапе. На счету защитника 4 гола в 14 матчах за сборную.

После завершения игровой карьеры работал тренером молодежных команд Сантоса. В возрасте 13-14 лет под его руководством занимался Неймар.

Напомним, что звездный воспитанник Сантоса Неймар вернулся в родной клуб 30 января 2025 года.