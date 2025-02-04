Сантос оголосив семиденну жалобу: помер одноклубник Пеле та екстренер Неймара
- У Бразилії помер відомий футболіст Антоніо Ліма дос Сантос, і клуб Сантос оголосив семиденну жалобу на його честь.
- Ліма був важливою фігурою в історії клубу, вигравши 22 титули разом з Пеле, і працював тренером молодіжних команд, включаючи Неймара.
- Він зіграв 696 матчів за Сантос, забивши 65 голів, і брав участь у чемпіонаті світу 1966 року у складі збірної Бразилії.
У Бразилії відійшов у засвіти відомий у минулому футболіст Антоніо Ліма дос Сантос. Одному з ідолів легендарного Сантоса було 83 роки.
Антоніо Ліма дос Сантос помер у понеділок, 3 лютого. На честь легенди Сантоса клуб оголосив семиденну жалобу, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт "риб".
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Що відомо про Антоніо Ліму
Ліма залишив по собі великий внесок в історію Сантоса. У дні жалоби прапор клубу біля офісу та стадіону буде спущено.
Помер Антоніо Ліма дос Сантос / фото ФК Сантос
Один з найбільших ідолів Сантоса народився 18 січня 1942 року. Професійну кар'єру він розпочав у вічі 16 років виступами за Жувентус.
У 1961 році хлопець опинився у Сантосі. Ліма грав на позиції захисника, а також у півзахисті. Разом з командою, де він був партнером великого Пеле, Ліма здобув 22 титули, в тому числі два Кубки Лібертадорес. Загалом за 10 років виступів за Сантос Антоніо зіграв 696 поєдинків, у яких забив 65 голів.
У 1966 році Ліма у складі збірної Бразилії брав участь у чемпіонаті світу. Тоді "селесао" вибули з турніру на груповому етапі. На рахунку захисника 4 голи у 14 матчах за збірну.
Після завершення ігрової кар'єри працював тренером молодіжних команд Сантоса. У віці 13-14 років під його керівництвом займався Неймар.
Нагадаємо, що зірковий вихованець Сантоса Неймар повернувся до рідного клубу 30 січня 2025 року.