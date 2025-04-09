Помер легендарний скаут, який відкрив для футболу зіркового Роналду

Відійшов у засвіти відомий португальський тренер та скаут Ауреліо Перейра. Він залишив по собі величезну спадщину, запаливши не одну зірку світового футболу.

У вівторок, 8 квітня, пішов з життя видатний португальський скаут Ауреліо Перейра. Він зробив величезний внесок в розвиток футболу, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Спортінгу.

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Роналду висловив співчуття з приводу смерті Ауреліо Перейри

З 1988 року Ауреліо Перейра очолив відділ пошуку талантів для академії Спортінгу. Завдяки його зусиллям вдалося відкрити Кріштіану Роналду, Пауло Футре, Луїша Фігу, Рікарду Куарежму.

Його пам'ятатимуть як одного з найвеличніших скаутів в історії Португалії та Спортингу,

– йдеться у заяві клубу.

Кріштіану Роналду було лише 12 років, коли Перейра запросив його з Насіуналя до академії Спортінгу у 1997 році. Вже у 2002 році Кріш дебютував за основну команду "левів", а у 2003 році приєднався до Манчестер Юнайтед.

Зірковий футболіст віддав шану видатному скауту, який дав йому путівку у великий футбол.

"Це один із великих символів світового спорту. Він нас залишив, але у наших серцях його спадок буде жити вічно. Я ніколи не перестану бути вдячним йому за все, що він зробив для мене та інших гравців.

Дякую, містере Ауреліо! Спочивайте з миром", – написав Роналду в інстаграмі.

Ауреліо Перейра зі своїми зірковими вихованцями / фото із соцмереж Спортінгу та Роналду

Зазначимо, що у 2016 році збірна Португалії на чолі з капітаном Кріштіану Роналду виграла чемпіонат Європи. У складі чемпіона виступали 10 гравців, яких відкрив Ауреліо.

За видатний внесок у розвиток футболу Перейра був нагороджений орденом УЄФА "За заслуги". На честь нього Спортінг назвав школу та головну арену Академії.