У четвер, 3 жовтня, перестало битися серце Дмитра Ситника. Про смерть свого колишнього гравця повідомила пресслужба клубу Кардинал-Рівне.

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Пішов з життя Дмитро Ситник

22 вересня Дмитро Ситник потрапив у ДТП. Повертаючись додому його на великий швидкості збив автомобіль. Футзаліст два тижні перебував у комі, а лікарі боролися за його життя. На жаль, від отриманих травм Дмитро помер.

Футзальний клуб Кардинал-Рівне висловив співчуття з приводу смерті свого колишнього гравця.

"Нас передчасно залишив один із найталановитіших молодих вихованців ДЮСШ №4, ексгравець футзального клубу Кардинал-Рівне та юнацької збірної України Дмитро Ситник.

Дмитро багато років був частиною нашого клубу і одним зі спортивних та футзальних символів нашого міста.

Щирі співчуття родині та близьким. Дмитре, ти назавжди залишишся у наших серцях!", – йдеться у повідомленні клубу.

Помер Дмитро Ситник / фото ФК Кардинал-Рівне

Зазначимо, що Дмитро Ситник – вихованець ДЮСШ №4 міста Рівного. З шести років почав займатися футзалом. Грав за низку українських команд на різних рівнях. Останнім часом виступав за НК Верес.