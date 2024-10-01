Російсько-українська війна триває вже більше десяти років. З початком повномасштабного вторгнення у 2022-му чимало українців почали активно допомагати Батьківщині.

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Втрата у Шахтарі

Чимало представників спортивної спільноти долучилось до лав ЗСУ заради захисту України від терористів. На жаль, немало захисників, що пішли на фронт, повертаються додому на щиті.

Чергова трагедія спіткала футбольну сім'ю донецького Шахтаря. Офіційний твітер "гірників" повідомив, що своє життя за незалежність України віддав представник ультрас клубу Вітранюк Роман.

Хлопець був бійцем взводу розвідки 44-ї ОМБр та мав позивний "Турист". Воїн загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Сході України. Вічна пам'ять Герою України!