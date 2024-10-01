Чемпіонат України з футболу подарував фанатам чергові вісім цікавих ігор. У сезоні 2024-2025 пройшов восьмий тур і більшість його зустрічей були не дуже результативними, повідомляє 24 Канал.
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Половина голів – у Львові
У восьми іграх туру команди оформили 17 голів, тобто в середньому по 2,13 м'яча за матч. Це невисокий показник для нашого чемпіонату. Лише в одному матчі було забито більше трьох голів. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.
Верес – Шахтар 1:1
Кривбас – Олександрія 0:1
ЛНЗ – Чорноморець 1:1
Карпати – Полісся 1:3
Оболонь – Інгулець 2:1
Рух – Колос 0:0
Лівий Берег – Динамо 0:3
Зоря – Ворскла 2:0
Основні моменти 8 туру
Найбільша несподіванка туру сталась у Рівному. Місцевий Верес зміг відібрати очки у чинного чемпіона Шахтаря. Для підопічних Пушича це вже третя осічка в сезоні, "гірники" ніяк не можуть повернутися до топ-трійки.
До середини жовтня донеччани і не зможуть цього зробити. Динамо, Олександрія та Полісся синхронно виграли та наростили відрив від Шахтаря. Саме ці три команди досі залишаються непереможними в УПЛ.
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Обійти "гірників" не зуміли ЛНЗ та Рух, які втратили бали у боях проти аутсайдерів. Натомість Зоря нарешті взяла три бали після двох поспіль поразок та піднялась на сьому сходинку.
Луганці здолали Ворсклу, яка потрапила у неприємну серію з п'яти ігор без перемог. А ось Оболонь здобула першу перемогу в сезоні. У битві головних аутсайдерів "броварі" здолали Інгулець. Саме петрівська команда опустилась на останню сходинку і тепер залишається єдиною без перемог в УПЛ.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|7
|6
|1
|0
|14-3
|19
|2
|Олександрія
|7
|6
|1
|0
|13-5
|19
|3
|Полісся
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|4
|Шахтар
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|9-8
|12
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|13-3
|12
|7
|Зоря
|8
|4
|0
|4
|8-9
|12
|8
|Кривбас
|7
|3
|2
|2
|6-6
|11
|9
|Ворскла
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|10
|Карпати
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|11
|Чорноморець
|8
|2
|1
|5
|4-9
|7
|12
|Колос
|8
|1
|4
|3
|5-7
|7
|13
|Лівий Берег
|8
|2
|0
|6
|4-12
|6
|14
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7-12
|6
|15
|Оболонь
|8
|1
|2
|5
|4-19
|5
|16
|Інгулець
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Олександр Назаренко (Полісся) – 7
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 5
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 4
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 4
- Ігор Краснопір (Рух) – 4
- Ілля Квасниця (Рух) – 3
- Георгій Судаков (Шахтар) – 3
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 3
- Кирило Ковалець (Олександрія) – 3
- Данило Сікан (Шахтар) – 3
Розклад 9 туру чемпіонату України
- 4 жовтня (п'ятниця), 15:30. Чорноморець – Оболонь
- 4 жовтня (п'ятниця), 18:00. Карпати – Інгулець
- 5 жовтня (субота), 13:00. Верес – Зоря
- 5 жовтня (субота), 15:30. Олександрія – Рух
- 5 жовтня (субота), 18:00. Колос – Лівий Берег
- 6 жовтня (неділя), 13:00. Полісся – Ворскла
- 6 жовтня (неділя), 15:30. Шахтар – ЛНЗ
- 6 жовтня (неділя), 18:00. Динамо – Кривбас