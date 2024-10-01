Чемпіонат України з футболу подарував фанатам чергові вісім цікавих ігор. У сезоні 2024-2025 пройшов восьмий тур і більшість його зустрічей були не дуже результативними, повідомляє 24 Канал.

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Половина голів – у Львові

У восьми іграх туру команди оформили 17 голів, тобто в середньому по 2,13 м'яча за матч. Це невисокий показник для нашого чемпіонату. Лише в одному матчі було забито більше трьох голів. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Верес – Шахтар 1:1

Кривбас – Олександрія 0:1

ЛНЗ – Чорноморець 1:1

Карпати – Полісся 1:3

Оболонь – Інгулець 2:1

Рух – Колос 0:0

Лівий Берег – Динамо 0:3

Зоря – Ворскла 2:0

Основні моменти 8 туру

Найбільша несподіванка туру сталась у Рівному. Місцевий Верес зміг відібрати очки у чинного чемпіона Шахтаря. Для підопічних Пушича це вже третя осічка в сезоні, "гірники" ніяк не можуть повернутися до топ-трійки.

До середини жовтня донеччани і не зможуть цього зробити. Динамо, Олександрія та Полісся синхронно виграли та наростили відрив від Шахтаря. Саме ці три команди досі залишаються непереможними в УПЛ.

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Обійти "гірників" не зуміли ЛНЗ та Рух, які втратили бали у боях проти аутсайдерів. Натомість Зоря нарешті взяла три бали після двох поспіль поразок та піднялась на сьому сходинку.

Луганці здолали Ворсклу, яка потрапила у неприємну серію з п'яти ігор без перемог. А ось Оболонь здобула першу перемогу в сезоні. У битві головних аутсайдерів "броварі" здолали Інгулець. Саме петрівська команда опустилась на останню сходинку і тепер залишається єдиною без перемог в УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19
2 Олександрія 7 6 1 0 13-5 19
3 Полісся 7 5 2 0 16-5 17
4 Шахтар 7 4 1 2 19-8 13
5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12
6 Рух 7 3 3 1 13-3 12
7 Зоря 8 4 0 4 8-9 12
8 Кривбас 7 3 2 2 6-6 11
9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9
10 Карпати 8 2 2 4 10-14 8
11 Чорноморець 8 2 1 5 4-9 7
12 Колос 8 1 4 3 5-7 7
13 Лівий Берег 8 2 0 6 4-12 6
14 Верес 8 1 3 4 7-12 6
15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5
16 Інгулець 8 0 4 4 6-14 4

Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Олександр Назаренко (Полісся) – 7
  2. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 5
  3. Артем Бондаренко (Шахтар) – 4
  4. Олександр Філіппов (Олександрія) – 4
  5. Ігор Краснопір (Рух) – 4
  6. Ілля Квасниця (Рух) – 3
  7. Георгій Судаков (Шахтар) – 3
  8. Амбросій Чачуа (Карпати) – 3
  9. Кирило Ковалець (Олександрія) – 3
  10. Данило Сікан (Шахтар) – 3

Розклад 9 туру чемпіонату України

  • 4 жовтня (п'ятниця), 15:30. Чорноморець – Оболонь
  • 4 жовтня (п'ятниця), 18:00. Карпати – Інгулець
  • 5 жовтня (субота), 13:00. Верес – Зоря
  • 5 жовтня (субота), 15:30. Олександрія – Рух
  • 5 жовтня (субота), 18:00. Колос – Лівий Берег
  • 6 жовтня (неділя), 13:00. Полісся – Ворскла
  • 6 жовтня (неділя), 15:30. Шахтар – ЛНЗ
  • 6 жовтня (неділя), 18:00. Динамо – Кривбас