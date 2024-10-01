Чемпіонат України з футболу подарував фанатам чергові вісім цікавих ігор. У сезоні 2024-2025 пройшов восьмий тур і більшість його зустрічей були не дуже результативними, повідомляє 24 Канал.

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Половина голів – у Львові

У восьми іграх туру команди оформили 17 голів, тобто в середньому по 2,13 м'яча за матч. Це невисокий показник для нашого чемпіонату. Лише в одному матчі було забито більше трьох голів. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Верес – Шахтар 1:1

Кривбас – Олександрія 0:1

ЛНЗ – Чорноморець 1:1

Карпати – Полісся 1:3

Оболонь – Інгулець 2:1

Рух – Колос 0:0

Лівий Берег – Динамо 0:3

Зоря – Ворскла 2:0

Основні моменти 8 туру

Найбільша несподіванка туру сталась у Рівному. Місцевий Верес зміг відібрати очки у чинного чемпіона Шахтаря. Для підопічних Пушича це вже третя осічка в сезоні, "гірники" ніяк не можуть повернутися до топ-трійки.

До середини жовтня донеччани і не зможуть цього зробити. Динамо, Олександрія та Полісся синхронно виграли та наростили відрив від Шахтаря. Саме ці три команди досі залишаються непереможними в УПЛ.

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Обійти "гірників" не зуміли ЛНЗ та Рух, які втратили бали у боях проти аутсайдерів. Натомість Зоря нарешті взяла три бали після двох поспіль поразок та піднялась на сьому сходинку.

Луганці здолали Ворсклу, яка потрапила у неприємну серію з п'яти ігор без перемог. А ось Оболонь здобула першу перемогу в сезоні. У битві головних аутсайдерів "броварі" здолали Інгулець. Саме петрівська команда опустилась на останню сходинку і тепер залишається єдиною без перемог в УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 Олександрія 7 6 1 0 13-5 19 3 Полісся 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтар 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Зоря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбас 7 3 2 2 6-6 11 9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 10 Карпати 8 2 2 4 10-14 8 11 Чорноморець 8 2 1 5 4-9 7 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Лівий Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Інгулець 8 0 4 4 6-14 4

Найкращі бомбардири УПЛ:

Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 5 Артем Бондаренко (Шахтар) – 4 Олександр Філіппов (Олександрія) – 4 Ігор Краснопір (Рух) – 4 Ілля Квасниця (Рух) – 3 Георгій Судаков (Шахтар) – 3 Амбросій Чачуа (Карпати) – 3 Кирило Ковалець (Олександрія) – 3 Данило Сікан (Шахтар) – 3

Розклад 9 туру чемпіонату України