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На Facebook-сторінці "Хокейна Спільнота України" вказано, що Сеуканд помер 21 жовтня, однак публічного розголосу ця новина не отримала. Причина смерті не повідомляється.

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Причина смерті Сеуканда не відома

Також інформацію про смерть тренера підтвердив хокейний клуб Сокіл.

На 75-му році життя не стало Олександра Сеуканда. Людини, із життям та іменем якої асоціюється наш клуб і загалом український хокей– йдеться у повідомленні.

Із Сеукандом Україна виступала на Олімпіаді

Сеуканд працював зі збірною України з 1999 до 2009 року, з перервою у 2007 році. До 2003-го він був старшим тренером команди, а після очолив збірну.

Із Сеукандом у штабі збірна України з хокею грала на першій і наразі останній для себе Олімпіаді у 2002 році, яку закінчила на 10-му місці.

У 1999 – 2007 роках команда також грала в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Окрім збірної України, Сеуканд працював головним тренером Сокола з 1994 до 2011 року, з яким став 11-разовим чемпіоном України.

Також тренер очолював Компаньон-Нафтогаз (2012 – 2016 роки), з яким виграв чемпіонат України у 2014-му, Дженералз (2016 – 2017 роки) та харківське Динамо (2017 – 2019 роки), яке стало його останнім місцем роботи.

Нагадаємо, нещодавно у віці лише 40 років з життя пішов Максим Андрущенко. Він поєднував наукову та політичну діяльність, займаючись боротьбою з російським впливом у спорті.