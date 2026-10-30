Помер радник міністра спорту та борець з російською пропагандою Максим Андрущенко

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Про смерть радника міністра спорту повідомив Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченк у фейсбуці.

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Чим займався Максим Андрущенко у сфері спорту

Андрущенко мав ступінь кандидата політичних наук, займався академічною роботою та водночас політичною аналітикою і написанням книжок. Став автором праць про дослідження взаємодії спорту та політики, вивчав роль спорт у міжнародних відносинах та публічній дипломатії.

У Міністерстві молоді та спорту Максим Андрущенко мав статус радника очільника відомства Матвія Бідного. В його обов'язки входило опрацювання питань участі українських спортсменів у змаганнях, де були представники країни-агресора та її сателіта. Андрущенко активно протистояв російському впливу на спортивні організації та боровся з поширенням кремлівської пропаганди.

5 жовтня Федерація боксу України повідомила, що її політичний консультант Максим Андрущенко переніс інсульт. Він проходив лікування та відновлення за кордоном, які, на жаль, не допомогли йому подолати наслідки хвороби.