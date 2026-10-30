Умер советник министра спорта и борец с российской пропагандой Максим Андрущенко

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О смерти советника министра спорта сообщил Философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в фейсбуке.

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Чем занимался Максим Андрущенко в сфере спорта

Андрущенко имел степень кандидата политических наук, занимался академической работой, а также политической аналитикой и написанием книг. Стал автором работ, посвященных исследованию взаимодействия спорта и политики, изучал роль спорта в международных отношениях и публичной дипломатии.

В Министерстве молодежи и спорта Максим Андрущенко имел статус советника главы ведомства Матвея Бедного. В его обязанности входило решение вопросов участия украинских спортсменов в соревнованиях, где присутствовали представители страны-агрессора и ее сателлита. Андрущенко активно противостоял российскому влиянию на спортивные организации и боролся с распространением кремлевской пропаганды.

5 октября Федерация бокса Украины сообщила, что ее политический консультант Максим Андрущенко перенес инсульт. Он проходил лечение и реабилитацию за рубежом, которые, к сожалению, не помогли ему преодолеть последствия болезни.