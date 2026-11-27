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Трагічні новини надійшли з Вікінгура. Клубна пресслужба сповістила, що у віці 37 років помер воротар команди.

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Що сталося з Інґваром Йоунссоном

У травні досвідченому спортсмену діагностували онкологічне захворювання.

З великим жалем і глибокою скорботою повідомляємо, що наш дорогий друг і товариш Інґвар Йоунссон, воротар Вікінгура, помер у середу, 25 листопада, в обіймах своїх найближчих. Думки клубу та всіх вікінгів – з його родиною та близькими. Передаємо їм наші найглибші співчуття– йдеться у повідомленні.

Воротарем Вікінгура Інґвар був з 2020 року. За цей час він провів у рамці воріт клубу 176 матчів, з яких 48 залишив "на замку". У складі свого клубу виграв 10 внутрішніх трофеїв, серед яких 4 чемпіонства Ісландії з Вікінгуром.

Що Інґвар Йоунссон зробив для футболу в Ісландії

Він був представником покоління, яке сенсаційно дійшло до чвертьфіналу Євро-2016. Інґвар був у заявці тієї збірної Ісландії, але у ролі запасного воротаря.

Під час історичного чемпіонату Європи основним у збірній Ісландії був Ханнес Тор Халльдорсон. Йоунссон же провів у національній команді 8 поєдинків у проміжку з 2014 до 2019 року. Востаннє викликався до збірної у 2022-му.

Нагадаємо, що днями стало відомо про смерть екстренера збірної України з хокею Олександра Сеуканда.