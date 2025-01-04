У 48 років раптово обірвалось життя Олександра Гуменюка. Деталі смерті не розголошуються, повідомляє 24 канал із посиланням на прессужбу футбольного клубу Діназ.

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Кар'єра Олександра Гуменюка

Олександр Гуменюк розпочав кар'єру футболіста у хмельницькому Поділлі. У 1990 році голкіпер перебрався в юнацьку команду київського Динамо, але так і не зіграв у дорослій команді "біло-синіх".

Також Гуменюк захищав кольори чималої кількості українських клубів. Серед них, такі команди, як ЦСКА, Дніпро, Чорноморець, Волинь і Металіст.

Після завершення кар'єри Олександр Гуменюк розпочав тренерську роботу. Фахівець працював у ДЮФШ Динамо, Ворсклі, Зірці та Буковині.

Останнім місцем роботи визначної постаті для українського футболу стала дитяча академія Діназа.