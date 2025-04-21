Папа Римський був фанатом Сан-Лоренцо: аргентинський клуб вшанував пам'ять понтифіка

У понеділок, 21 квітня, відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Під час життя він зізнавався, що був пристрасним шанувальником футболу та вболівав за аргентинський Сан-Лоренцо.

Рідний футбольний клуб понтифіка Франциска віддав йому шану. Сан-Лоренцо підготував коротке відео на честь одного зі своїх найвідоміших уболівальників, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу клубу.

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Сан-Лоренцо вшанував Папу Римського

У 2008 році Хорхе Маріо Бергольйо, як звали Франциска до обрання Папою Римським, вступив до офіційного фан-клубу команди та навіть отримав спеціальне посвідчення. У його колекції були футболки Сан-Лоренцо з підписами гравців команди. "Циклони" дуже пишалися своїм відомим вболівальником.

"Він ніколи не був просто кимось іншим, він завжди був одним із нас. Від Хорхе Маріо Бергольйо до Франсіска одна річ ніколи не змінювалася – його любов до "Циклона", – йдеться у дописі Сан-Лоренцо.

Сан-Лоренцо присвятив відео Папі Римському

Зазначимо, що футбольний клуб Сан-Лоренцо був створений у 1908 році за підтримки католицького священника Лоренцо Масси. "Святі" є одним з найпопулярніших клубів Аргентини.

Раніше повідомлялося, що Серія А перенесла усі матчі понеділка, 21 квітня. Через смерть понтифіка Франциска в Італії скасували усі розважальні заходи.