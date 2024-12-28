У суботу, 21 грудня, пуерториканець Пол Бамба переміг мексиканця Рохуліо Медіну та здобув титул чемпіона світу за версією WBA Gold. Через шість днів спортсмен несподівано помер, пише 24 Канал.

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Побив рекорд "Залізного Майка" та викликав на бій Джейка Пола

Про смерть боксера повідомив в інстаграмі його менеджер, американський співак Ne-Yo.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть улюбленого сина, брата, друга і чемпіона світу з боксу Пола Бамби, чиє світло і любов торкнулися незліченних життів.

Він був запеклим, але впевненим у собі бійцем з невблаганним прагненням досягти величі. Але перш за все, він був надзвичайною особистістю, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю.

Ми вбиті горем через його смерть і просимо про приватність і розуміння в цей важкий час, коли ми спільно переживаємо нашу скорботу", – написав Ne-Yo.

Помер Пол Бамба / фото з інстаграму Ne-Yo

Пол Бамба розпочав професійну кар'єру у 32 року. На його рахунку 19 перемог, в тому числі 18 – нокаутом. У трьох боях він зазнав поразок.

У 2024 році Бамба побив рекорд легендарного Майко Тайсона, здобувши 14 перемог нокаутом.

Після здобуття титулу WBA Gold у крузервейті Пол Бамба викликав на бій відомого блогера Джейка Пола.