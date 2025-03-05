Помер колишній футболіст та тренер Динамо Сергій Журавльов

Перестало битися серце колишнього футболіста київського Динамо Сергія Журавльова. Багато років він присвятив вихованню талантів у дитячо-юнацькій школі "біло-синіх".

У вівторок, 4 березня, пішов у засвіти колишній футболіст Динамо та тренер ДЮФШ Динамо Сергій Журавльов. Відомому у минулому гравцю було 65 років, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

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Важливий гравець команди Лобановського

Співчуття рідним та близьким Сергія Журавльова висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Він був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 80-х, одним із найталановитіших захисників свого покоління.

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського Динамо. Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби", – зазначив Ігор Суркіс.

Динамо – володар Кубка СРСР 1982 (третій праворуч у верхньому ряду Сергій Журавльов)

Біографія Сергія Журавльова

Сергій Журавльов народився 24 квітня 1959 року у селі Брянка на Луганщині. Футболом почав займатися у Зорі, у складі якої дебютував у вищій лізі СРСР у 1978 році.

Талановитого захисника помітили селекціонери київського Динамо та запросили його до команди. У 1979-1984 роках Журавльов захищав "біло-сині" кольори. Під керівництвом легендарного Валерія Лобановського двічі вигравав чемпіонат СРСР (1980, 1981) та Кубок СРСР (1982).

У складі молодіжної збірної СРСР у 1980 році став чемпіоном Європи. Його партнерами по команді були динамівці Анатолій Дем'яненко, Андрій Баль, Сергій Балтача. Журавльова у ті часи вважали одним з найперспективніших захисників.

Після київського Динамо Сергій Миколайович грав за команди Шахтар, Ністру, Металіст, Поділля, Зорю та черкаське Дніпро.

Після завершення ігрової кар'єри присвятив своє життя вихованню юних футболістів. У 1998-1999 роках працював дитячим тренером клубу Аль-Кадісія у Саудівській Аравії. З 2004 року був тренером ДЮФШ Динамо. Серед вихованців Сергія Журавльова варто виділити Дмитра Хльобаса, Євгена Морозенка, Темура Парцванію та Віталія Гемегу.