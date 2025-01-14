14 січня 2025 року перестало битися серце справжньої легенди Манчестер Сіті Тоні Бука. Про це повідомив офіційний сайт "містян", пише 24 Канал.

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Помер легендарний Тоні Бук

Тоні Бук після завершення школи працював учнем муляра та грав за аматорські команди. Футбольне визнання прийшло до Бука у пізньому віці. Лише у 30 років він став гравцем Плімута, де привернув до себе увагу тренерів Манчестер Сіті.

Перейшовши до "містян" Бук одразу ж став одним зі стопів захисту команди. Він був єдиним футболістом, який нейтралізував легендарного форварда Джорджа Беста. Бук виділявся на футбольному полі своїм мисленням. Пізніше Бест назвав Бука одним з найкращих крайніх захисників у світі.

Разом з Манчестер Сіті Бук став чемпіоном Англії (1967/68), володарем Кубка Англії (1968/69), Кубка англійської ліги (1969/70), двічі Суперкубка Англії (1968, 1972) та Кубка володарів кубків УЄФА (1969/70).

Після завершення кар'єри у віці 40 років почав працювати тренером Манчестер Сіті. У 1976 році він привів команду до перемоги у Кубку Ліги, а за підсумком сезону 1976/77 здобув друге місце.

Згодом Бук тренував молодіжну команду "містян", яку привів до перемоги у молодіжному Кубку Англії 1986 року.

Тоні Бук був названий почесним президентом, а також обіймав посаду довічного президента офіційного клубу вболівальників. Він залишався надзвичайно популярним учасником матчів легенд.

Його кар'єра в Манчестер Сіті була унікальною та в багатьох компонентах не має собі рівних.