14 января 2025 года перестало биться сердце настоящей легенды Манчестер Сити Тони Бука. Об этом сообщил официальный сайт "горожан", пишет 24 Канал.

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Умер легендарный Тони Бук

Тони Бук после завершения школы работал учеником каменщика и играл за любительские команды. Футбольное признание пришло к Буку в позднем возрасте. Только в 30 лет он стал игроком Плимута, где привлек к себе внимание тренеров Манчестер Сити.

Перейдя к "горожанам" Бук сразу же стал одним из стопов защиты команды. Он был единственным футболистом, который нейтрализовал легендарного форварда Джорджа Беста. Бук выделялся на футбольном поле своим мышлением. Позже Бест назвал Бука одним из лучших крайних защитников в мире.

Вместе с Манчестер Сити Бук стал чемпионом Англии (1967/68), обладателем Кубка Англии (1968/69), Кубка английской лиги (1969/70), дважды Суперкубка Англии (1968, 1972) и Кубка обладателей кубков УЕФА (1969/70).

После завершения карьеры в возрасте 40 лет начал работать тренером Манчестер Сити. В 1976 году он привел команду к победе в Кубке Лиги, а по итогам сезона 1976/77 завоевал второе место.

Впоследствии Бук тренировал молодежную команду "горожан", которую привел к победе в молодежном Кубке Англии 1986 года.

Тони Бук был назван почетным президентом, а также занимал должность пожизненного президента официального клуба болельщиков. Он оставался чрезвычайно популярным участником матчей легенд.

Его карьера в Манчестер Сити была уникальной и во многих компонентах не имеет себе равных.