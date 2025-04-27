Помер чемпіон світу та дворазовий переможець Кубка чемпіонів Жаїр да Коста

Футбольну спільноту сколихнула трагічна звістка. Перестало битися серце легендарного бразильського футболіста Жаїра да Кости.

Причина смерті футболіста наразі не розголошується. На момент смерті йому було 84 роки, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Роми.

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Що відомо про гравця

Бразилець спочатку виступав за Португезу, а звідти вже перейшов до італійського Інтера. З міланським клубом він чотири рази здобував титул чемпіона Італії, двічі вигравав Кубок чемпіонів, а також двічі Міжконтинентальний Кубок.

У складі Роми форвард грав у сезоні-1967/1968.

Жаїр да Коста також викликався до збірної Бразилії, з якою виграв титул чемпіона світу у 1962 році. Щоправда, він лише один раз виходив на поле.