Боролась із раком: померла футзалістка збірної України Таїсія Бабенко

У суботу, 11 січня, надійшла жахлива звістка про смерть титулованої футзалістки збірної України Таїсії Бабенко. Протягом року спортсменка боролась із раком.

На жаль, хвороба забрала життя талановитої спортсменки. Таїсії Бабенко був лише 31 рік. Таїсія зовсім трохи не дожила до свого наступного дня народження. 10 лютого 2025-го року футзалістці мало б виповнитись 32 роки.

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Непоправна втрата для українського спорту

Жахливу звістку повідомила Асоціація футзалу України, повідомляє 24 Канал.

Лише три дні тому Таїсія запостила у себе в інстаграмі нову світлину із дуже важливою цитатою: "Цінуйте час".

Що відомо про спортивні досягнення Таїсії Бабенко

За свою кар'єру Таїсія встигла пограти за футзальні клуби Ніка та ПЗМС. Також Бабенко спробувала свої сили у футболі. За її спиною матчі у футболках Лідера та полтавської Ворскли.

Завдяки хорошим виступам Таїсія Бабенко викликалась у збірній України з футзалу та пляжного футболу.

Найвищими досягнення у кар'єрі Таїсії назавжди залишиться "срібло" Євро-2023 та "бронза" чемпіонату Європи-2022. Бабенко завдяки досягненням отримала звання "Майстра спорту міжнародного класу".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Таїсії. Її досягнення та виступи назавжди залишаться у серцях уболівальників.