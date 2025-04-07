Трубін оцінив розгромну перемогу Бенфіки над принциповим суперником: відеоогляд гри
- Бенфіка перемогла Порту з рахунком 4:1, що дозволило їй вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.
- Анатолій Трубін відзначив важливість цієї гри та подякував за підтримку.
У неділю, 6 квітня, відбулися матчі 28 туру чемпіонату Португалії з футболу. В одному з них Порту вдома приймав Бенфіку.
Гості розгромили "драконів" з рахунком 4:1. У складі "орлів" усю гру провів Анатолій Трубін, який здійснив два сейви.
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Надважлива перемога
Після завершення поєдинку український воротар прокоментував виступ команди. Він на своїй сторінці в інстаграмі подякував усім за підтримку та підкреслив, що в цій грі лісабонці були максимально вмотивовані, інформує 24 Канал.
Матч, для якого не потрібна була додаткова мотивація. Від першої до останньої хвилини – як єдине ціле. Не просто результат, а відображення роботи, концентрації та характеру. Дякую всім, хто був із нами,
– написав Трубін.
Зазначимо, що ця перемога дозволила "орлам" вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Вони випереджають Спортінг на три залікові бали, який має поєдинок у запасі.
Дивіться відеоогляд матчу Порту – Бенфіка
До слова. В нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 41 поєдинок на клубному рівні. В них він пропустив 43 голи та 17 разів залишав свої ворота "сухими".
Зазначимо, що наступний матч Бенфіка зіграє 9 квітня на виїзді проти Тірсенсе. Стартовий свисток півфінального поєдинку Кубка Португалії пролунає о 22:45 за київським часом.