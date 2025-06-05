Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй 2024-2025

Збірні Португалії та Іспанії визначать переможця Ліги націй сезону-2024/2025. За ходом матчу в Мюнхені можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 8 червня, відбудеться фінал Ліги націй 2024-2025. У битві за трофей турніру зійдуться дві піренейські збірні – Португалії та Іспанії, повідомляє 24 Канал.

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В гонитві за другим трофеєм

Португалію експерти не бачили у фіналі турніру. Її суперником у півфіналі була збірна Німеччини, яка має кращий кадровий підбір та грає матчі вдома.

Бундестім і повів у рахунку після перерви, проте Роналду і компанії вдалось здійснити камбек (2:1). Вирішальний гол на свій рахунок записав як раз Кріштіану.

Тепер у боротьбі за титул "сагреш" протистоятимуть чинним чемпіонам Європи іспанцям. Підопічні Луїса де ла Фуенте влаштували божевілля у битві з французами та змогли здобути перемогу з рахунком 5:4.

Для обох збірних звітний фінал буде можливістю вдруге виграти Лігу націй. Португалія є першим тріумфатором турніру, у 2019-му команда мінімально здолала Нідерланди. А іспанці є чинними володарями трофея, адже у фіналі 2023 року в серії пенальті взяли гору над Хорватією.

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Де дивитися

Матч Португалія – Іспанія онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 8 червня о 22:00 (за київським часом). Зустріч пройде у Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Португалія – Іспанія. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.