Ера Роналду завершилася: хто став новим капітаном збірної Португалії

Збірна Португалії отримала нового капітана. Капітанську пов'язку після завершення міжнародної кар'єри Кріштіану Роналду передали півзахиснику Бернарду Сілві.

Про призначення повідомив головний тренер португальців Жорже Жезуш. За його словами, у національній команді діє чіткий принцип визначення капітана: пов'язку отримує футболіст із найбільшою кількістю зіграних матчів за збірну.

Бернарду Сілва став новим капітаном збірної Португалії

Серед чинних гравців Португалії найкращий показник має Бернарду Сілва, на рахунку якого 115 поєдинків. Його найближчим переслідувачем є Бруну Фернандеш, який провів за національну команду 97 матчів.

Нагадаємо, Роналду понад десять років був незмінним капітаном збірної Португалії. Легендарний нападник нещодавно оголосив про завершення виступів за національну команду.

Перші матчі під керівництвом нового капітана португальці проведуть у листопаді в межах групового етапу Ліги націй. 14 листопада збірна зустрінеться з Данією, а 17 листопада – з Уельсом. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.