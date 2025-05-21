Тренер Тоттенхема увійшов до п'ятірки унікальних наставників після тріумфу в Лізі Європи

Лондонський клуб здобув свій перший трофей за 17 років. Це також дозволило Анге Постекоглу опинитися в цікавому списку переможців єврокубків.

У середу, 21 травня, в Лізі Європи 2024-2025 відбувся фінал турніру. В англійському фіналі перемогу святкував Тоттенхем, який мінімально переграв Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

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Перший австралієць

Цей трофей став дебютним в команді для наставника Анге Постекоглу. Ба більше, австралійцю вдалось вписати своє ім'я в унікальний список єврокубкових тренерів.

Коуч Тоттенхема став лише п'ятим тренером не з Європи, якому підкорився один із єврокубків. Причому, що цікаво, четверо минулих наставників-легіонерів представляли Аргентину:

Луїс Карнілья (виграв КЄЧ з Реалом у 1958 та 1959 роках)

(виграв КЄЧ з Реалом у 1958 та 1959 роках) Еленіо Еррера (виграв КЄЧ з Інтером у 1964 та 1965 роках)

(виграв КЄЧ з Інтером у 1964 та 1965 роках) Альфредо Ді Стефано (виграв Кубок володарів Кубків з Валенсією у 1980 році)

(виграв Кубок володарів Кубків з Валенсією у 1980 році) Дієго Сімеоне (виграв Лігу Європи та Суперкубок УЄФА з Атлетіко у 2012 та 2018 роках)

Австралієць тренує "шпор" з літа 2023 року. Минулого сезону команда посіла п'яте місце в АПЛ, відставши від зони Ліги чемпіонів на два бали. При цьому у поточному сезоні лондонці йдуть аж на 17 місці в чемпіонаті за тур до фінішу.

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Втім перемога в Лізі Європи стала панацеєю для Тоттенхема. Команда вперше з 2008 року здобула хоч якийсь трофей. Крім того, перемога у звітному фіналі дозволила "шпорам" кваліфікуватися у Лігу чемпіонів на наступний сезон.