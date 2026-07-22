Забраний може повернутись в АПЛ: українця запропонували двом грандам

Український захисник французького клубу ПСЖ Ілля Забарний невдовзі може повернутись до АПЛ. На Туманному Альбіоні футболіста очікують у стані кількох клубів.

Над трансфером українця працюють футбольні агенти, які уже контактують з керівниками Ліверпуля та Челсі. Про це повідомив інсайдер Алекс Крук для ютуб-каналу talkSPORT.

Деталі щодо майбутнього Забарного

За наявною інформацією, над продажем Іллі Забарного працюють також і представники ПСЖ.

Одне ім’я, яке мені сьогодні зранку назвали, його пропонують Ліверпулю та Челсі. Це Ілля Забарний, колишній захисник Борнмута. Він перейшов до ПСЖ, але не грав там багато у футбол. Він добре відомий спортивному директору Ліверпуля Річарду Г’юзу,

– сказав Крук.

Зазначимо, що майбутнє українця уже не вперше пов’язують саме з Ліверпулем. Про можливий трансфер українця у цей клуб говорили ще до його переходу у ПСЖ.

Ліверпуль та Челсі: що відбувається

Челсі у сезоні 2026/27 не братиме участі у єврокубках. Стадіон цього клубу розглядають в ролі можливої домашньої арени в Лізі чемпіонів. Наразі саме "синім" належить рекорд літнього трансферного вікна. Йдеться про колишнього вінгера Астон Вілли Моргана Роджерса, який перейшов у новий клуб за 137,3 мільйона євро.

У Ліверпулі поки витратили менше грошей, але там придбали прямого конкурента для Забарного. За 63,6 мільйона євро в Англію перебрався ексцентрбек Ренна Жеремі Жаке.

Ліверпуль єврокампанію 2026/27 розпочне в основному раунді Ліги чемпіонів.