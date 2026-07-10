За словами Свідерського, Польська федерація волейболу не отримувала жодної офіційної інформації від FIVB щодо механізму повернення російських команд. Через це організація вже звернулася до міжнародної федерації з офіційним листом із проханням пояснити подальший порядок дій, пише Przeglad Sportowy.

Яку позицію займає Польща?

Очільник польського волейболу наголосив, що за нинішніх умов російські спортсмени не зможуть в'їхати до Польщі для участі в чемпіонаті світу, який країна прийматиме наступного року, оскільки війна триває, а польська влада не може видати їм візи.

Свідерський також заявив, що якщо FIVB поставить Польщу перед вибором, допустити росіян або втратити право на проведення турніру, федерація вимагатиме компенсації всіх витрат, понесених під час підготовки та просування чемпіонату.

Окремо він звернув увагу на питання безпеки, зазначивши, що не уявляє можливості проведення матчу між збірними Росії та України на території Польщі.

Я не розумію, як навіть матч Росія – Україна може відбутися у рамках чемпіонату світу. Хто забезпечить заходи безпеки і візьме на себе відповідальність, якщо, не дай Боже, щось станеться? Чи візьмуть цю відповідальність на себе ті, хто вирішив дозволити в'їзд росіянам? Я точно не збираюся цього робити,

– заявив Свідерський.

Він також нагадав про інцидент під час чемпіонату світу 2014 року, коли російський волейболіст Олексій Спиридонов імітував стрільбу в бік польських уболівальників, назвавши той випадок шокуючим.

Коментуючи можливий матч Польщі проти Росії у Лізі націй перед чемпіонатом світу-2027, Свідерський зазначив, що не закликатиме до бойкоту, але й не агітуватиме за проведення такої зустрічі. За його словами, остаточне рішення має залишатися за гравцями та тренерським штабом.

Міжнародна федерація волейболу ухвалила скандальне рішення повернути російські збірні до участі в міжнародних змаганнях у всіх дисциплінах та відновити їхні позиції у світовому рейтингу. Таке рішення було прийняте після того, як Виконавча рада МОК скасувала свої рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних турнірах.

Водночас питання використання російського прапора, гімну та національної форми поки що залишається відкритим і буде розглянуте окремо.