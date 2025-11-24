Динамо роздумує над поверненням Реброва: що може перешкодити тренерській сенсації

Українські журналісти зачепили тему можливого повернення Сергія Реброва у київське Динамо. Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський запитав свого колегу Михайла Смолового щодо такого ймовірного камбеку на тренерську лаву киян.

Михайло Співаковський назвав одного спеціаліста, якого поважають і з яким радяться брати Суркіси. Мова йде якраз про Сергія Реброва, передає 24 Канал із посиланням на "ТаТоТаке".

Чи захоче Ребров повертатись у Динамо?

Ведучий навіть розповів історію, як власники Динамо телефонували Реброву під час відходу румуна Мірчі Луческу. Також Співаковський припустив, чи може Ребров погодитись на пропозицію Ігоря Суркіса, якщо той зателефонує йому після 26 березня або 31 березня 2026 року.

До слова. 26 березня Україна зіграє у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026 проти Швеції. А от на 31 березня запланований фінал, якщо, звісно, синьо-жовта збірна туди вийде, то зіграє проти переможця пари Польща – Албанія.

На що Михайло Смоловий засумнівався у позитивній відповіді нинішнього наставника збірної України на таку гіпотетичну пропозицію киян. Ведучий сумнівається, що повернення до Динамо зацікавить Реброва через сімейні обставини.

Нагадаємо, що 7 листопада 2025 року український наставник вчетверте став батьком. У нього народився ще один син. Це вже третя дитина для Реброва у спільному шлюбі із обраницею Анною. Також у нього є син від попереднього шлюбу.

Йому навряд чи це цікаво, в нього нещодавно народилася четверта дитина, його родина живе в Марбельї, й дуже важко жити окремо від своєї сім'ї. Ти не можеш тренувати Динамо з Марбельї. Збірну – можна, але клуб – ні. Я не вірю, що Ребров зараз готовий працювати в Динамо і жити під бомбами, залишивши свою родину,

– зауважив Смоловий.

Що відомо про тренерське майбутнє Реброва?