"Він вже все": український ексчемпіон світу про карʼєру Ломаченка

Український боксер Олександр Гвоздик висловився про карʼєру Василя Ломаченка. Він відповів, чи повернеться скандальний боксер на ринг.

Вже тривалий час ходять чутки про те, що Василь Ломаченко роздумує над завершенням кар'єри. Поки що невідомо, чи повернеться боксер на ринг у 2025 році.

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Чи повернеться Ломаченка на ринг

Гвоздик сказав, що Василя більше не побачать оскільки він зіткнувся з проблемами зі здоровʼям, пише 24 канал з посиланням на ESNEWS.

Все залежить від того, чи справді Лома хоче битися, адже я чув, що він уже все. Я не знаю. Його команда нічого не оголошує, вони мовчать. Я чув, що він чекає на результати МРТ,

– сказав український боксер.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. У поєдинку проти ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа перемогу технічним нокаутом здобув представник України.