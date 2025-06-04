Російський ексчемпіон з боксу образився на Усика через спілкування українською: крінжова заява

Григорій Дрозд видав дивну оцінку патріотичній позиції Усика щодо війни в Україні. Він не розуміє, чому Олександр перестав спілкуватися російською.

Українські спортсмени згуртувались навколо Батьківщини під час війни проти Росії. Серед найбільш активних представників України на міжнародній арені є Олександр Усик. Звісно, це сильно бісить росіян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Metametrica.

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Росіяни розчарувались Усиком

З початком повномасштабної війни боксер спочатку записався до тероборони. А пізніше Усик обрав продовження професійної кар'єри, в тому числі для допомоги своїй Батьківщині. Нещодавно боксер записав відеозвернення до школярів.

Крім того, Олександр категорично відмовився від публічного використання російської мови та перейшов на українську. Це сильно вибісило ексчемпіона світу у важкій вазі Григорія Дрозда.

Прихильник Путіна не розуміє, чому це Усик перестав розмовляти російською після початку повномасштабної війни. При цьому Григорій робить вигляд, що його країна ні в чому не винна.

Олександр Усик боксує приголомшливо. Але та думка, яка у нього за короткий період сильно змінилась... Усі пишалися ним, коли він відповідав, що народився в Криму. Він говорив російською і потім таке. Це такий штучно створений образ гарного хлопця. Мені неприємно,

– розповів Дрозд.

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Нагадаємо, що Усик досі залишається непереможним на професійному рівні, вигравши усі 23 поєдинки. Минулого року Олександр двічі переміг Тайсона Ф'юрі.

Це дозволило йому стати першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Тепер же Усик має шанс знову зібрати всі пояси у бою проти Даніеля Дюбуа 19 липня.