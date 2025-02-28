Серби виклали прапори Росії та "ДНР" на баскетболі та заспівали "Катюшу": ганебне відео з матчу

Фанати Црвени Звезди продовжують демонструвати свою любов до вбивць та терористів. Під час матчу з литовцями вони влаштували скандальний перформанс на трибунах.

В баскетбольній Євролізі продовжується основний етап сезон 2024-2025. Цього тижня в турнірі відбулись матчі 27-го туру, повідомляє 24 Канал.

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Серби у своєму стилі

Скандальним епізодом відзначився матч у Белграді, де місцева Црвена Звезда приймала литовський Жальгіріс. Під час гри сербські фанати зганьбились проросійським перформансом.

Вболівальники зобразили на трибунах прапор Росії та заспівали пісню "Катюша". Крім того, на трибунах були помітні антиєвропейські банери, а також прапор терористичного угруповування "ДНР".

Відео перформансу від фанів Црвени Звезди:

Зрештою белградському клубу це не допомогло. Црвена Звезда була явним фаворитом протистояння, але Жальгірісу вдалось здобути перемогу з рахунком 86:80. За сім турів до завершення основного етапу серби йдуть на сьомому місці.

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У свою чергу Жальгіріс посідає 12-ту сходинку. У плей-оф потрапить топ-десятка підсумкової таблиці. 1-6 місця напряму вийдуть в 1/4 фіналу, тоді як команди з 7 по 10 позиції гратимуть у стиковому раунді за право потрапити у чвертьфінал.