ФІФА змінила правила футболу: затягування гри жорстко каратимуть

На чемпіонаті світу-2026 у США, Канаді і Мексиці будуть вперше застосовані оновлені правила футболу, які отримали остаточне погодження від ФІФА. Чиновники вирішили зробити гру динамічнішою і розширити можливості VAR.

Зміни стосуються п'яти ігрових ситуацій і запроваджують покарання для тих, хто звик симулювати або затягувати час неспортивними методами, пише The Touchline в мережі X.

За що ФІФА запроваджує нові покарання у футболі?

За інформацією OneFootball, відтепер гравці під час заміни змушені будуть залишити поле упродовж 10 секунд. Якщо ж цього не відбудеться, то 1 хвилину команда залишатиметься в меншості, і лише після цього новому футболісту дозволять увійти у гру.

Також 1 хвилина в меншості передбачена, якщо футболісту надавали медичну допомогу на полі і він після цього вийшов за його межі. Повернутися одразу можна буде лише у тому разі, якщо на гравці було зафіксовано фол, який покарано жовтою чи червоною карткою. Інакше доведеться чекати – щоб не було бажання симулювати.

Вкидання за бокової і удари від воріт потрібно виконати упродовж 5 секунд під загрозою втратити володіння м'ячем. Раніше такого обмеження формально не існувало, арбітр сам вирішував, чи затягує гравець час.

Які нові випадки застосування VAR?

Роботу системи відеоповторів для рефері розширюють на два додаткових ігрових сценарії. VAR зможе втручатися, коли гравцеві показують другу жовту картку – раніше переглядати рішення можна було лише у випадку прямого вилучення.

Також з'являється давно очікувана можливість виправляти помилки з призначенням кутових. Якщо м'яч вийшов від команди в атаці, арбітр на відеоповторі може підказати головному, що кутового немає.

Коли запрацюють зміни?