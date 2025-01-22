Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Це свято присвячене проголошенню Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
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Спортсмени у зверненні Зеленського
Президент України записав відеоролик, у якому звернувся до українців на честь Дня Соборності та відзначив важливість цього свята, пише 24 канал з посиланням на Офіс Президента України.
У відео можна побачити Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Еліну Світоліну, Ярославу Магучіх та Ольгу Харлан, які сказали, що вони українці, зокрема розповіли, звідки вони родом.
Звернення Зеленського: дивіться відео
Нагадаємо, що зазначені спортсмени неодноразово підтримували Україну на міжнародній арені.