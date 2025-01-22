Ежегодно 22 января в Украине отмечают День соборности. Этот праздник посвящен провозглашению Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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Спортсмены в обращении Зеленского

Президент Украины записал видеоролик, в котором обратился к украинцам в честь Дня соборности и отметил важность этого праздника, пишет 24 канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

В видео можно увидеть Андрея Шевченко, Сергея Реброва, Элину Свитолину, Ярославу Магучих и Ольгу Харлан, которые сказали, что они украинцы, в частности рассказали, откуда они родом.

Обращение Зеленского: смотрите видео

Напомним, что указанные спортсмены неоднократно поддерживали Украину на международной арене.