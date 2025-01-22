Українські спортсмени взяли участь у ролику до Дня Соборності: патріотичне відео

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до Дня Соборності України. У ролику взяли участь зокрема і українські спортсмени.

Щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Це свято присвячене проголошенню Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Читайте також Світоліна програла американці та завершила виступи на Australian Open

Спортсмени у зверненні Зеленського

Президент України записав відеоролик, у якому звернувся до українців на честь Дня Соборності та відзначив важливість цього свята, пише 24 канал з посиланням на Офіс Президента України.

У відео можна побачити Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Еліну Світоліну, Ярославу Магучіх та Ольгу Харлан, які сказали, що вони українці, зокрема розповіли, звідки вони родом.

Звернення Зеленського: дивіться відео

Нагадаємо, що зазначені спортсмени неодноразово підтримували Україну на міжнародній арені.