"Важкий удар для Трампа": прем'єр Бельгії прокоментував поразку США на ЧС-2026

Не вщухають дискусії навколо матчу США та Бельгії під час чемпіонату світу з футболу. Стосуються ці розмови й політичних діячів найвищого рангу.

Не залишився осторонь матчу своєї національної збірної прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер. На саміті НАТО у турецькому місті Анкара він висловився про президента США Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал.

Що сказав бельгійський політик?

Де Вевер не став прямо повертатись до ситуації, коли нападник збірної США Фоларін Балогун отримав скандальний дозвіл на участь у матчі проти Бельгії, а зосередився на американському президенті.

Поразка збірної США на чемпіонаті світу стане важким ударом для Трампа, заявив прем’єр-міністр Бельгії.

Президент має репутацію людини, яка іноді роздратовано реагує на те, що їй не подобається, і я думаю, що ця поразка стане важким ударом,

– сказав Де Вевер.

Що про історію Балогуна говорили інші бельгійські чиновники?

Перед поєдинком США – Бельгія (1:4) рішення допустити футболіста Монако до матчу ЧС-2026 викликало негативну реакцію у Міністерстві закордонних справ Бельгії. Очільник відомства Максим Прево, колишній футбольний арбітр, назвав допуск Фоларіна Балогуна до матчу 1/8 фіналу "підривом найосновніших правил футболу та спорту".

Реагували на інцидент також і в Королівській бельгійській футбольній асоціації, де іронічно запропонували ФІФА та президенту США скасували перемогу своєї збірної у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.