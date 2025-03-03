На екваторі сезону: Динамо провело медіазахід з нагоди рестарту УПЛ та боротьби за чемпіонство

Представники Динамо та партнер "біло-синіх" GGBet відверто поспілкувались із журналістами після насичених зборів у Туреччині. Розповідаємо про все найцікавіше на цій зустрічі.

Київське Динамо провело зустріч із журналістами за підсумками зимових зборів у Туреччині. 24 Канал відвідав захід у столиці України та розповідає про всі найбільш цікаві моменти з нього.

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Підсумки зборів

На спілкування із журналістами завітали чотири представники Динамо: заступник гендиректора Максим Радуцький, головний тренер Олександр Шовковський, а також двоє гравців – Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок.

Спікери розпочали свій виступ із подяки Збройним силам України. До прикладу, Олександр Шовковський нагадав, що саме завдяки нашій армії футбольні команди мають змогу займатися своєю улюбленою справою. Після цього коуч підійшов до підсумків зимових зборів.

Збори – це невід'ємна частина нашого життя, одна з непростих. Це той період, коли робиться фундамент майбутнього творіння. Сподіваємось, вирішимо задачу, що ставиться, та вдало пройдемо наш шлях. Ці збори тривали аж півтора місяця, тож були непростими. Треба було кілька разів міняти локацію. У нас є розуміння ефективності зборів, вони мають бути десь два тижні. І так було до війни. Але життя вносить свої корективи, треба з цим працювати далі,

– зазначив Шовковський.



Олександр Шовковський був відкритим та щирим у відповідях журналістам / фото ФК Динамо

Кияни проводили збори на березі Середземного моря у Туреччині. Там Динамо відіграло десять товариських матчів, в яких зазнало лише однієї поразки:

Динамо – Магдебург 1:3

Динамо – Стяуа 2:1

Динамо – Відзев 1:1

Динамо – Марибор 2:0

Динамо – ЦСКА 1948 4:1

Динамо – Ллапі 2:2

Динамо – Шкендія 3:2

Динамо – Есб'єрг 2:0

Динамо – РФШ 1:0

Динамо – Петрокуб 2:0

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Крім того, посередині зборів кияни вимушені були провести два офіційних матчі в Лізі Європи через новий формат турніру. Вийшло доволі вдало – 3:3 проти Галатасарая та 1:0 проти РФШ.

Вперше грали офіційні матчі у січні. Це був виклик для нас, треба було до них підготуватись. Команда провела їх непогано. Але підсумків зборів поки не буде, ми робитимемо їх після закінчення сезону. У цей проміжний час сказати щось складно. Перші тури дали багато неоднозначних результатів. Ми пройшли нормально збори, без травм. В останньому періоді у команду вліз якийсь вірус. 6-7 гравців перехворіли, деякі з ускладненнями. Але ми і це пройшли,

– розповів тренер Динамо.

До слова, Андрій Ярмоленко зізнався:, що для нього ігри в січні стали чимось зовсім новим, але новий формат Ліги Європи йому сподобався. Лідер Динамо хотів чогось нового у форматі єврокубків, тому йому було цікаво.



Андрій Ярмоленко чимало жартував на зустрічі / фото ФК Динамо

Питання від ЗМІ

Після цього спікери перейшли до відповідей на питання журналістів. До честі кожного з них, представникам ЗМІ вдалось достатньо поспілкуватися із представниками Динамо.

Відповіді були доволі широкими та відвертими, а поставити своє запитання зміг кожен бажаючий. До прикладу, Олександр Шовковський відверто прокоментував непродаж Володимира Бражка у Вулверхемптон.

Довідка. Медіазахід "На екваторі сезону" було організовано ФК Динамо спільно з компанією GGBET. Вона є партнером киян у єврокубках, а також на зборах.

У свою чергу 24 Канал поставив питання Олександру Піхальонку щодо його амбіцій на гру закордоном та згадав про перехід у Динамо на фоні відмови Шахтар. Ось що відповів хавбек Динамо:

Тоді були пропозиції і з Європи. Але я прийняв рішення про те, щоб грати в Динамо і приносити йому користь. Як сказав Олександр Шовковський, кожен гравець хоче пограти у топовому чемпіонаті. Але треба, щоб тобі і клуб теж підходив, а не просто так їхати абикуди,

– передає слова Піхальонка 24 Канал.



Олександр Піхальонок міг опинитися в Європі замість Динамо / фото ФК Динамо

Сторіччя Динамо

Також цікавою інформацією поділився і заступник гендиректора киян Максим Радуцький. Він зізнався, що Динамо готується до святкування свого сторіччя, яке відбудеться у 2027 році.

За його словами, рівень підготовки "біло-синіх" до ювілею можна порівняти за масштабом із заходами, які проводились перед фіналом Євро-2012. Втім головна умова для цього – це закінчення війни на той момент, адже під час неї робити гучні святкування недоречно.

Нагадаємо, що після 19-ти турів чемпіонату України Динамо впевнено лідирує в турнірній таблиці. Підопічні Шовковського випереджають на шість балів Олександрію та на вісім – Шахтар. Проте у "гірників" є матч в запасі.