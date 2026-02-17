Скандал на Олімпіаді: останні презервативи продають за космічними цінами

На зимовій Олімпіаді-2026 спортсмени залишилися без безкоштовних контрацептивів уже на третій день. Тепер їх перепродають за космічними цінами – понад 100 євро за штуку.

Організатори змушені терміново замовляти нові партії, адже попит виявився значно вищим, ніж очікували. Про ажіотаж навколо презервативів під час Олімпіади повідомляє Daily Express.

Чим зумовлений попит?

На старті Ігор спортсменам видали близько 10 тисяч безкоштовних презервативів, але вони зникли менш ніж за 72 години.

Після дефіциту в олімпійському селищі почали з’являтися "приватні продавці", які перепродують контрацептиви за космічними цінами – приблизно 125 доларів за штуку (понад 4,5 тисячі гривень).

Організатори вже замовили додаткові партії та пообіцяли регулярно поповнювати запаси.

За словами чиновників, сама практика роздачі презервативів – давня традиція Ігор ще з 1988 року, спрямована на профілактику інфекцій.

Вечірки – невід'ємна частина Олімпіади

Як пише cinemablend, інтимне життя в олімпійському селищі – звичайне явище. Атлети активно знайомляться та святкують після стартів, тому попит стабільно високий.

Колишні учасники Ігор неодноразово підтверджували – під час змагань там панує справжня "курортна атмосфера".

У медіа згадують навіть історії спортсменів, які відкрито розповідали про численні випадкові зв’язки під час Олімпіад.

Що варто знати про Олімпіаду-2026?