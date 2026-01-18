За що такі гроші: ФІФА розкрила зарплату президента Інфантіно

У лютому виповнюється 10 років з моменту обрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА. За цей час футбольний чиновник зміг суттєво збільшити свої статки.

Попри критику за політизованість і загравання з диктаторами, Інфантіно комфортно почувається на посаді керівника світового футболу. Його зарплата за десятиліття зросла у 4 рази, пише 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Дивіться також У ФІФА революційно змінять правила футболу: що буде заборонено та кому це допоможе

Скільки заробляє президент ФІФА Інфантіно?

Фінансові умови Джанні Інфантіно стали відмові завдяки зобов'язанню ФІФА щорічно подавати декларацію до Податкової служби США.

В останньому звіті, який керівний орган світового футболу надіслав у листопаді минулого року, зазначено, що президент заробив за рік 6,13 мільйона доларів.

З цією суми базова зарплата склала майже 3 мільйони, 1,87 мільйона бонусів, 1,14 мільйона "інших компенсацій" та навіть 155 тисяч доларів "пенсії і відкладеної компенсації".

Вісім років тому ФІФА виплачувала своєму очільнику лише 1,5 мільйона доларів на рік. Тобто Інфантіно вдалося досягти фантастичного показника у +300% зарплати.

У які скандали потрапив Інфантіно за час роботи в ФІФА?