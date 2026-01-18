За що такі гроші: ФІФА розкрила зарплату президента Інфантіно
- Президент ФІФА Джанні Інфантіно заробив за рік 6,13 мільйона доларів, з яких 3 мільйони - базова зарплата.
- Інфантіно критикують за лобіювання проведення чемпіонату світу 2034 року в Саудівській Аравії і підтримку повернення росіян у великий футбол.
У лютому виповнюється 10 років з моменту обрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА. За цей час футбольний чиновник зміг суттєво збільшити свої статки.
Попри критику за політизованість і загравання з диктаторами, Інфантіно комфортно почувається на посаді керівника світового футболу. Його зарплата за десятиліття зросла у 4 рази, пише 24 Канал з посиланням на Le Monde.
Скільки заробляє президент ФІФА Інфантіно?
Фінансові умови Джанні Інфантіно стали відмові завдяки зобов'язанню ФІФА щорічно подавати декларацію до Податкової служби США.
В останньому звіті, який керівний орган світового футболу надіслав у листопаді минулого року, зазначено, що президент заробив за рік 6,13 мільйона доларів.
З цією суми базова зарплата склала майже 3 мільйони, 1,87 мільйона бонусів, 1,14 мільйона "інших компенсацій" та навіть 155 тисяч доларів "пенсії і відкладеної компенсації".
Вісім років тому ФІФА виплачувала своєму очільнику лише 1,5 мільйона доларів на рік. Тобто Інфантіно вдалося досягти фантастичного показника у +300% зарплати.
У які скандали потрапив Інфантіно за час роботи в ФІФА?
Чимало критики викликало відверте лобіювання Інфантіно проведення чемпіонату світу 2034 року в Саудівській Аравії: чиновник зробив усе можливе, щоб у держави на Близькому Сході не було конкурентів.
Президент ФІФА зганибився на похороні легенди футболу Пеле, роблячи селфі просто біля труни бразильця.
Інфантіно – відомий путініст і прихильник повернення росіян у великий футбол, про що він вчергове заявив на Конгресі УЄФА у 2025 році.
Він також усіляко догоджає президенту США Дональду Трампу і присудив йому першу Премію миру від ФІФА, не погодивши це рішення ні з ким іншим у керівництві організації.