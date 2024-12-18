Спортивний функціонер звільнив головного тренера та всіх гравців команди. Тепер він має зібрати нову команду задля подальшої участі у боснійській Прем'єрі-лізі, повідомляє 24 канал із посиланням на Nu.nl.

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Що робитиме Хушич далі

Тузла Азмір Хушич розповів, що вчора в нього був важкий день. Спортивному функціонеру довелось оголосити тренеру та гравцям команди, що вони більше не є частиною клубу Слобода.

Сім гравців вже підписали заяви про звільнення, і я очікую, що інші зроблять це найближчими днями. Я думаю, ми зможемо зібрати найкращу команду, якщо залучимо гравців другого та третього дивізіонів,

– сказав Хушич.

Президент Слободи має час на те, аби зібрати нову команду. Матчі чемпіонату Боснії та Герцеговини розпочнуться після зимової паузи – 15 лютого 2025 року.

Наразі клуб посідає останню сходинку у турнірній таблиці боснійської Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі лише 2 очки після 17 матчів.