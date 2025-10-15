У середу, 15 жовтня, рада ФІФА затвердила новий склад комітетів на період 2025 – 2029 років. Нинішній очільник Української Прем'єр-ліги Андрій Шевченко дізнався свою нову посаду у Міжнародній федерації футболу.

Андрія Шевченка обрали головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА. Також свою посаду отримала голова суддівського комітету УАФ Катерина Монзуль, пише 24 Канал із посиланням на УАФ.

Які посади отримали Шевченко та Монзуль у ФІФА?

Колишня арбітриня стала членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Відповідні рішення були схвалені на 74-му Конгресі ФІФА.

Нагадаємо, що 20 лютого 2024 року Монзуль очолила суддівський комітет УАФ, ставши наступницею Лучано Лучі. Натомість Андрій Шевченко у січні того ж року став президентом УАФ, замінивши на цій керівній посаді скандального Андрія Павелка. До цього Андрій Миколайович займався тренерською діяльністю. Володар "Золотого м'яча" був головним тренером збірної України з футболу (2016 – 2021), а також невдало працював з італійською Дженоа (2021 – 2022).

До слова. Андрій Миколайович був присутній на нещодавніх матчах збірної України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

