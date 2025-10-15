Андрія Шевченка обрали головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА. Також свою посаду отримала голова суддівського комітету УАФ Катерина Монзуль, пише 24 Канал із посиланням на УАФ.
Які посади отримали Шевченко та Монзуль у ФІФА?
Колишня арбітриня стала членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.
Відповідні рішення були схвалені на 74-му Конгресі ФІФА.
Нагадаємо, що 20 лютого 2024 року Монзуль очолила суддівський комітет УАФ, ставши наступницею Лучано Лучі. Натомість Андрій Шевченко у січні того ж року став президентом УАФ, замінивши на цій керівній посаді скандального Андрія Павелка. До цього Андрій Миколайович займався тренерською діяльністю. Володар "Золотого м'яча" був головним тренером збірної України з футболу (2016 – 2021), а також невдало працював з італійською Дженоа (2021 – 2022).
До слова. Андрій Миколайович був присутній на нещодавніх матчах збірної України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.
Останні новини, які стосуються ФІФА?
- На початку жовтня 2025-го ФІФА вирішила не відстороняти Ізраїль від міжнародних змагань через події на Близькому Сході, що викликало обурення у Росії.
- Перед цим рішенням легендарний колишній футболіст Ерік Кантона закликав ФІФА та УЄФА відсторонити ізраїльські команди, але до його думки не дослухались. Його слова наводило видання Mirror.
- Також у ФІФА запропонували кардинально змінити правила пенальті.