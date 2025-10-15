Андрея Шевченко избрали председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА. Также свою должность получила председатель судейского комитета УАФ Екатерина Монзуль, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Какие должности получили Шевченко и Монзуль в ФИФА?

Бывший арбитр стала членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Соответствующие решения были одобрены на 74-м Конгрессе ФИФА.

Напомним, что 20 февраля 2024 года Монзуль возглавила судейский комитет УАФ, став преемницей Лучано Лучи. Зато Андрей Шевченко в январе того же года стал президентом УАФ, заменив на этой руководящей должности скандального Андрея Павелко. До этого Андрей Николаевич занимался тренерской деятельностью. Обладатель "Золотого мяча" был главным тренером сборной Украины по футболу (2016 – 2021), а также неудачно работал с итальянской Дженоа (2021 – 2022).

К слову. Андрей Николаевич присутствовал на недавних матчах сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

