Власник Полісся Геннадій Буткевич потрапив у неприємну ситуацію. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження стосовно шахрайства, що було вчинено в особливо великих розмірах.

Власника житомирського клубу ошукали на значну суму. До махінацій були причетні працівники зі структури "вовків", повідомляє 24 канал із посиланням на судовий реєстр.

Що відомо про справу Буткевича?

У ході розслідування були встановлені шахрайські дії з метою заволодіти коштами президента Полісся Геннадія Буткевича. За наявною інформацією, сума становить – 220 тисяч доларів.

Слідчі встановили, що двоє громадян України були причетні до шахрайських дій, які працювали у житомирському клубі. Або навіть досі працевлаштовані у структурі "вовків".

З опису відомо, що один з них – це Володимир Тесля. Столичний суд вже арештував низку його майна – 639 набоїв різного калібру, сім сигнальних ракет, три димові шашки, а також печатку української федерації змішаних бойових мистецтв.

Також у Теслі було вилучено два IPhone. Один з них темного-зеленого кольору та чохлом з надписом "STROKIE" Volodymyp TESLYA.

До слова. Володимир Тесля був віцепрезидентом Полісся. У лютому 2025 року його звільнили з житомирського клубу.

Зазначимо, що також правоохоронні органи знайшли 30 тисяч доларів у будинку Володимира Теслі. Проте ці кошти не потрапили під арешт.

