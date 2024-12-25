У поточному єврокубковому сезоні підопічні Олександра Шовковського зіграли 12 поєдинків: 6 – у кваліфікації Ліги чемпіонів та 6 – у Лізі Європи. Експерти Football Meets Data підрахували, скільки призових заробили "біло-сині", пише 24 Канал.

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Скільки грошей заробило Динамо у сезоні-2024/25

За підсумком літньо-осінньої частини євросезону динамівці заробили 12,094 мільйонів євро призових. Левова частина коштів була зароблена завдяки перемогам у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Загалом ця сума складається з наступних надходжень від УЄФА:

4,29 мільйона євро – призові за виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів;

4,31 мільйона євро – призові за потрапляння до загального етапу Ліги Європи;

1,09 млн євро – гроші від реалізації маркетингових прав;

2,33 млн євро – призові за десятирічний рейтинг УЄФА;

0,08 млн євро – мінімальні призові за місце у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи.

Орієнтовні призові учасників Ліги Європи / фото Football Meets Data

Це ще не остаточна сума, адже кияни зіграють ще два матчі у Лізі Європи: 21 січня з турецьким Галатасараєм, а 30 січня з латвійським РФШ.

Наразі 12 мільйонів може цілком вистачити на придбання якісних футболістів. Наприклад, у таку суму Transfermakt оцінює суперзірку Кріштіану Роналду. До речі, португалець міг опинитися у столиці України у 2002 році. Тоді кияни запропонували Спортингу 800 тисяч за 17-річного футболіста, але клуб захотів 2 мільйони.

А якщо без жартів, то призові від єврокубків можуть перекрити майже половину річних витрат клубу. За інформацією футбольного журналіста Віктора Вацка, бюджет Динамо становить орієнтовно 20-25 мільйонів.