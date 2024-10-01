В кінці травня 2024 року Барселона звільнила Хаві Ернандеса після трьох років роботи. Причиною цьому стали висловлювання тренера, які розлютили президента "каталонців", зокрема в наставнику розчарувались і вболівальники.
Читайте також Принизив Полісся різкими висловами: Шахтар відреагував на ганебну поведінку свого вихованця
Що сказав Хаві перед відставкою
Наставник підійшов до гравців і висловив розуміння щодо непростого дня через поганий результат матчу, пообіцявши проаналізувати гру.
Мені прикро, що я нічого не сказав вам перед пресконференцією, яку я провів після матчу. Я давно це вирішив. Це не раптова вчорашня злість через поразку. Я вирішив це досить давно. Я думаю, що я починаю ставати проблемою,
– сказав Хаві.
Розмова Ернандеса з футболістами Барселони: дивіться відео
Нагадаємо, що наступником Хаві Ернандеса став Ганс-Дітер Флік.