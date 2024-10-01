У мережі виклали відео, на якому футболіст молодіжної команди Шахтаря, Дмитро Стрільчук, висловлює принизливі слова у бік житомирського Полісся. "Вовки" засудили такі дії та закликали "гірників" вжити заходів.

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Реакція Шахтаря на інцидент

У коментарі Трибуні "гірники" відповіли щодо інциденту за участі їх вихованця. Зазначається, що представники академії Шахтаря провели розмову з гравцем у Дюссельдорфі та запевнили, що будуть вживати належних заходів для уникнення схожих випадків у майбутньому.

Клуб завжди підтримував принципи взаємної поваги та спортивної етики, тому такі інциденти не відповідають цінностям ФК Шахтар,

– йдеться у заяві клубу.

Відзначимо, що 17-річний Дмитро Стрільчук є вихованцем академії "гірників", а також з 2022 до літа 2024 року виступав за Баварію.