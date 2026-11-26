Стадіон "Дніпро-Арена" був проданий на аукціоні компанії ТОВ "Ріал Естейт 7". Багато хто почав вважати, що до неї дотичний Ігор Коломойський і компанія АТБ.

Деталями перемоги компанії ТОВ "Ріал Естейт 7" поділився голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Український футбол".

Хто є покупцем "Дніпро-Арени"

Маркін розповів, що за проєктом стоять учасники компанії-переможця тендеру. Це Владислав Штіпельман, Олексій Марков, Руслан Шостак і Дмитро Харченко. За його словами, це все дніпровські підприємці та резиденти бізнес-клубу Inspira.

Ані Коломойський, ані АТБ до цієї угоди стосунку не мають. Наразі ми перемогли на аукціоні, а попереду завершення процедури придбання, яке може тривати до пів року. Після остаточного закриття угоди можна буде говорити про наші подальші дії щодо придбаних об'єктів,

– зазначив голова Асоціації футболу Дніпропетровщини.

Він додав, що юридичні можливості щодо відновлення ФК Дніпро поки не вивчали. Це окрема тема, яка потребує фахового аналізу.

Зараз зосереджені на завершенні придбання й оцінці стану об'єктів. Рішень щодо назви, символіки чи юридичної моделі майбутньої команди ще немає,

– зауважив Марков.

За його словами, щодо цього проєкту вони не спілкувались ані з Коломойським, ані з колишнім гендиректором ФК Дніпро Стеценком, ані з Фрідманом, ані з Русолом. Рішення про участь в аукціоні вони узвалювали самостійно, в колі партнерів.

Що відомо про продаж "Дніпро-Арени"

На попередніх торгах вартість "Дніпро-Арени" становила 90,96 млн гривень, але її зменшили майже вдвічі – до 55,63 млн гривень. Продаж провели за відкритою процедурою в межах затвердженої Наглядовою радою "Приватбанку" Стратегії й оперативного плану управління проблемними активами.

Також до угоди ввійшла й тренувальна база ФК Дніпро в Придніпровську. Колись елітний комплекс, де тренувались зірки команди, яка виходила у фінал Ліги Європи, занепадає, заростає бур'яном і перетворюється на руїни.