Була пропозиція з Росії, – Харлан розповіла, як їй пропонували змінити громадянство

Олімпійська чемпіока Ольга Харлан розповіла, чи пропонували їй змінити громадянство. До фехтувальниці зверталися з Росії.

Нещодавно стало відомо, що гімнаст Ілля Ковтун ухвалив рішення змінити спортивне громадянство і представляти Хорватію. У фехтувальниці Ольги Харлан запитали, чи отримувала вона подібні пропозиції, пише 24 канал з посиланням на "Трибуну".

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Чи пропонували Харлан змінити громадянство

Спортсменка розповіла, що поступала пропозиція з Росії і наразі вона радіє, що на той момент її відвело від цього.

За кар'єру, так, звісно. Це було давно, і всі зрозуміли, що немає сенсу просто. Із Росії була пропозиція. Це було після 12-го року. Та й слава богу, що відвело,

– розповіла Ольга Харлан.

Довідка. На Олімпіаді-2024 фехтувальниця виборола індивідуальну "бронзу" та командну золоту медаль.

Відзначимо, що Ольга Харлан активно підтримує Україну, зокрема показує світу наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Також фехтувальниця на одному з турнірів відмовилася потиснути руку росіянці.