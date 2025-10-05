Олександр Усик у 2024 році зняв усі питання щодо короля сучасного хевівейту. Він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі, після чого декласував Даніеля Дюбуа в битві за звання абсолютного чемпіона світу.

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українського боксера, але очікується, що у 2026 році він може провести бій за правилами ММА проти Джейка Пола. Перспективи Олександра Усика в цьому виді спорту оцінив Олександр Мічков, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.

Хто може спокійно перемогти Усика?

Колишній тренер Федора Ємельяненка скептично оцінює шанси українця у змішаних єдиноборствах. Він заявив, що Усика зможе здолати будь-який посередній боєць.

З огляду на вік Усика, я не бачу для нього перспектив у ММА. Якщо суперник теж боксер – в Олександра будуть хороші шанси. Але проти кікбоксера йому вже буде важко, а з борцем ситуація взагалі безнадійна. Вражаюче було б, якби він зміг протриматися хоча б хвилину проти пересічного борця,

– сказав Мічков.

Зазначимо, що Джейк Пол має досвід виступів у ММА. Після останнього бою Усика він вийшов на ринг і провів з українцем битву поглядів, після чого й запропонував провести битву у клітці.

Нагадаємо, що раніше в коментарі для The Stomping Ground про потенційний поєдинок в октагоні українського боксера й американського шоумена висловився Гатет Девіс. Відомий експерт заявив, що не бачить сенсу в цьому бою, а також висловив упевненість, що він буде одностороннім.

"Цей поєдинок нікому не потрібен, його не дивитимуться фанати боксу. Навіщо їм бій в октагоні за правилами ММА? Ви коли-небудь бачили, щоб Усик бився у партері, виконував якусь роботу на покритті? Очевидно, що українець може заробити легкі гроші – приблизно 50 мільйонів доларів.

Але це неприємний і нецікавий бій, дуже сподіваюся, що Олександр не піде на це. Так, поєдинок з Полом не вплине на спадщину Усика, його авторитет. Якщо ж Усик нормально вдарить, то Джейк на перших секундах відлетить у нокаут", – вважає Девіс.

Хто є головними кандидатами на бій з Усиком?