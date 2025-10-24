"Не служать, бо обмежено придатні": фанати розносять Динамо та Шахтар за поразки в єврокубках
- Динамо та Шахтар зазнали поразок у Лізі конференцій в рамках 2 туру основної стадії.
- Ці результати викликали негативну реакцію з боку фанатів.
Динамо та Шахтар черговий раз засмутили своїх вболівальників після ігор в Лізі конференцій. Поразки від скромних команд викликали іронічні та негативні коментарі у бік футболістів.
Українські клуби відіграли чергові матчі Ліги конференцій 2025/2026. Шахтар та Динамо в рамках другого туру основної стадії билися із Легією та Самсунспором відповідно, повідомляє 24 Канал.
До теми Диявол ховається у дрібницях, – Шовковський відверто прокоментував провал Динамо в матчі ЛК
Як клуби УПЛ розлютили фанатів?
На жаль, результати вкотре засмутили вболівальників. "Гірники" впустили нічию проти поляків, пропустивши вирішальний гол у компенсований час (1:2).
Динамо ж провалилось ще гучніше, розгромно програвши Самсунспору (0:3). Ці рахунки викликали бурхливу негативну реакцію в соцмережах. Фанати активно критикують команди за провал.
Після такого футболу все більше думок взагалі не витрачати на це свій час. Дякуємо нашим грандам за гідне представлення на міжнародній арені,
– лаконічно прокоментував ганьбу журналіст Роман Бебех.
Що пишуть вболівальники?
Особливу увагу вболівальники приділяють поразці Динамо. Вони акцентують на тому, що Самсунспор є невідомою командою і програвати їй було не можна. Вашій увазі підбірка найбільш яскравих коментарів щодо ігор киян та донеччан:
- Шахтар – Легія: думав гіршого футболу не може бути. Динамо за дві хвилини матчу проти Самсунспор (хто це?) показало що може бути гірше. Можна лягати спати.
- Програли Крістал Пелес. Ну, ладно, буває. Та й "червоно-сині" не остання команда в АПЛ. Але 3:0 із Самсунспором – це вже занадто. Коли я казав, що тепер Динамо має стати однією із найгірших команд Ліги конференцій, то це я несерйозно казав.
- Шовковський був моїм улюбленим гравцем. Легенда Динамо і всього українського футболу. Сумно, що покоління, яке не бачило його гру, може сприймати його лише як "тренера, у якого не вийшло". Але нинішня гра Динамо – це далеко не тільки про тренера.
- Напевно, у мене ще ніколи не було такого відчуття. Динамо програє 3:0 команді, про яку я навіть не чув раніше.
- Що Динамо, що Шахтар грають ху*ово. Ок, Динамо, там до біса проблем всередині клубу. Але ж Шахтар, який купує легіонерів та має європейського тренера, зовсім не радує фанатів. Прогнозую, що найближчим часом, чемпіоном України не буде ні Шахтар, ні Динамо.
- Дайте вже звільнення тренерського штабу. Чи ми чекаємо програшу Кривбасу та Шахтарю?
- Красені! Завдяки вам я більше часу в житті трачу на корисні речі, бо перестав дивитись футбол з вашою участю.
- Дуже дивує сумна реакція на результати Динамо чи Шахтаря в Лізі конференцій. По-перше, "гірники" ще своє візьмуть і це ще не катастрофа. По-друге, лише дурень буде надіятися, що клуб братів з ОПЗЖ колись буде радувати українських фанів.
- Божечки, Динамо – це дно, дно – це Динамо. Здається, запас міцності від Луческу стерся, а СаШо (мій улюблений футболіст-воротар) як тренер – "мертві бджоли не гудуть".
- Не виходьте на поле з прапорами України. Ви просто ганьбите Україну.
- От багато людей питають, чого гравці Динамо не служать. Так подивіться їх матчі. Вони обмежено придатні.
Фанати розчаровані результатами Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій / фото скріншоти
Коміки жартують з Динамо
Долучився до обговорення і відомий комік Тарас Стадницький. Він порівняв поточний стан Динамо зі славетною командою 30-тирічної давнини.
Якби мені наприкінці 90-х, в часи Ващука, Реброва і Шевченка, сказали, що Динамо програватиме турецькій команді, назву якої чую вперше, а під час матчу ми збиратимем гроші на роботів... Я б певно здурів,
– пише Тарас.
Читайте також Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна
Його колега-стендапер Максим Вишинський також іронізує щодо підопічних Шовковського: "Не для того ДТЕК дав мені світло, щоб я дивився, як ганьбиться київське Динамо".
Динамо та Шахтар в сезоні 2025/2026
- Обидва гранди УПЛ не надто вдало розпочали поточну кампанію. Динамо не змогло пройти кваліфікацію ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи.
- Шахтар же успішно розпочав в ЛЄ, пройшовши Ільвес та Бешикташ. Проте команда Арди Турана не змогла пройти Панатінаїкос та випала в третій за рангом єврокубок.
- В Лізі конференцій "гірники" набрали три бали у стартових двох матчах основної стадії. Шахтар посідає 17 місце в таблиці, тоді як Динамо – аж на 34-му. У киян поки немає очок.
- В УПЛ обидві команди також чимало разів допускали осічки. Шахтар йде другим, випереджаючи Динамо на одне очко. Лідером чемпіонату України є Кривбас, який має гандикап в один бал над "гірниками".