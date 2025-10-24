Укр Рус
24 жовтня, 14:22
5

"Не служать, бо обмежено придатні": фанати розносять Динамо та Шахтар за поразки в єврокубках

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Динамо та Шахтар зазнали поразок у Лізі конференцій в рамках 2 туру основної стадії.
  • Ці результати викликали негативну реакцію з боку фанатів.

Динамо та Шахтар черговий раз засмутили своїх вболівальників після ігор в Лізі конференцій. Поразки від скромних команд викликали іронічні та негативні коментарі у бік футболістів.

Українські клуби відіграли чергові матчі Ліги конференцій 2025/2026. Шахтар та Динамо в рамках другого туру основної стадії билися із Легією та Самсунспором відповідно, повідомляє 24 Канал.

Як клуби УПЛ розлютили фанатів?

На жаль, результати вкотре засмутили вболівальників. "Гірники" впустили нічию проти поляків, пропустивши вирішальний гол у компенсований час (1:2).

Динамо ж провалилось ще гучніше, розгромно програвши Самсунспору (0:3). Ці рахунки викликали бурхливу негативну реакцію в соцмережах. Фанати активно критикують команди за провал.

Після такого футболу все більше думок взагалі не витрачати на це свій час. Дякуємо нашим грандам за гідне представлення на міжнародній арені,
– лаконічно прокоментував ганьбу журналіст Роман Бебех.

Що пишуть вболівальники?

Особливу увагу вболівальники приділяють поразці Динамо. Вони акцентують на тому, що Самсунспор є невідомою командою і програвати їй було не можна. Вашій увазі підбірка найбільш яскравих коментарів щодо ігор киян та донеччан:

  • Шахтар – Легія: думав гіршого футболу не може бути. Динамо за дві хвилини матчу проти Самсунспор (хто це?) показало що може бути гірше. Можна лягати спати.
  • Програли Крістал Пелес. Ну, ладно, буває. Та й "червоно-сині" не остання команда в АПЛ. Але 3:0 із Самсунспором – це вже занадто. Коли я казав, що тепер Динамо має стати однією із найгірших команд Ліги конференцій, то це я несерйозно казав.
  • Шовковський був моїм улюбленим гравцем. Легенда Динамо і всього українського футболу. Сумно, що покоління, яке не бачило його гру, може сприймати його лише як "тренера, у якого не вийшло". Але нинішня гра Динамо – це далеко не тільки про тренера.
  • Напевно, у мене ще ніколи не було такого відчуття. Динамо програє 3:0 команді, про яку я навіть не чув раніше.
  • Що Динамо, що Шахтар грають ху*ово. Ок, Динамо, там до біса проблем всередині клубу. Але ж Шахтар, який купує легіонерів та має європейського тренера, зовсім не радує фанатів. Прогнозую, що найближчим часом, чемпіоном України не буде ні Шахтар, ні Динамо.
  • Дайте вже звільнення тренерського штабу. Чи ми чекаємо програшу Кривбасу та Шахтарю?
  • Красені! Завдяки вам я більше часу в житті трачу на корисні речі, бо перестав дивитись футбол з вашою участю.
  • Дуже дивує сумна реакція на результати Динамо чи Шахтаря в Лізі конференцій. По-перше, "гірники" ще своє візьмуть і це ще не катастрофа. По-друге, лише дурень буде надіятися, що клуб братів з ОПЗЖ колись буде радувати українських фанів.
  • Божечки, Динамо – це дно, дно – це Динамо. Здається, запас міцності від Луческу стерся, а СаШо (мій улюблений футболіст-воротар) як тренер – "мертві бджоли не гудуть".
  • Не виходьте на поле з прапорами України. Ви просто ганьбите Україну.
  • От багато людей питають, чого гравці Динамо не служать. Так подивіться їх матчі. Вони обмежено придатні.

Фанати розчаровані результатами Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій / фото скріншоти

 

Коміки жартують з Динамо

Долучився до обговорення і відомий комік Тарас Стадницький. Він порівняв поточний стан Динамо зі славетною командою 30-тирічної давнини.

Якби мені наприкінці 90-х, в часи Ващука, Реброва і Шевченка, сказали, що Динамо програватиме турецькій команді, назву якої чую вперше, а під час матчу ми збиратимем гроші на роботів... Я б певно здурів,
– пише Тарас.

Його колега-стендапер Максим Вишинський також іронізує щодо підопічних Шовковського: "Не для того ДТЕК дав мені світло, щоб я дивився, як ганьбиться київське Динамо".

Динамо та Шахтар в сезоні 2025/2026

  • Обидва гранди УПЛ не надто вдало розпочали поточну кампанію. Динамо не змогло пройти кваліфікацію ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи.
  • Шахтар же успішно розпочав в ЛЄ, пройшовши Ільвес та Бешикташ. Проте команда Арди Турана не змогла пройти Панатінаїкос та випала в третій за рангом єврокубок.
  • В Лізі конференцій "гірники" набрали три бали у стартових двох матчах основної стадії. Шахтар посідає 17 місце в таблиці, тоді як Динамо – аж на 34-му. У киян поки немає очок.
  • В УПЛ обидві команди також чимало разів допускали осічки. Шахтар йде другим, випереджаючи Динамо на одне очко. Лідером чемпіонату України є Кривбас, який має гандикап в один бал над "гірниками".