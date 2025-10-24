Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Після фінального свистка Олександр Шовковський взяв участь у традиційній післяматчевій пресконференції, де підбив підсумки гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

Що сказав Шовковський після поразки Самсунспору?

Головний тренер "біло-синіх" заявив, що він намагається не перекладати погані результати команди на війну та тяжкі умови, в яких опинилися через це українські клуби. Проте це важливий фактор і його варто враховувати.

"Давайте будемо відвертими: хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, це не можна пропустити повз увагу чи не дивитися на це. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати.

Дуже непросто бути конкурентоспроможними, розраховуючи лише на свою академію. Коли у 2022 році почалася війна, багато хлопців з нашої ДЮФШ залишили територію України й зараз успішно грають в Іспанії, Італії Німеччині та інших країнах. Це ті гравці, які мали підсилювати Динамо та бути в основній команді. Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я перестав про них говорити, бо вже усім набридло. Тому я намагаюся говорити безпосередньо про якість гри", – сказав Шовковський.

Також наставник киян відповів на запитання про Аліу Тіаре, який припустився двох результативних помилок. Він заявив, що не погоджується з тим, що сенегалець "привіз" два голи та назвав ключові моменти поєдинку.

Я не згоден, що було дві помилки, але ми не можемо виходити з роздягальні вже поступаючись 0:1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат в цілому. Хоча за рахунку 0:1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати – коли ми не забили в порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат. Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці, коли не реалізовуємо свої моменти,

– заявив тренер Динамо.

Після цього Олександр Шовковський розповів про плани команди, яка зазнала двох поразок у стартових турах Ліги конференцій. Він заявив, що кияни не будуть "зливати" єврокубковий турнір.

"Ми будемо готуватися до кожної гри та прагнутимемо покращити своє турнірне становище, здобувати перемоги та залікові пункти", – пообіцяв спеціаліст.

До слова. Наступний матч київське Динамо проведе 26 жовтня проти Кривбаса, який очолює турнірну таблицю УПЛ після дев'яти турів. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Нагадаємо, що також у Лізі конференцій напередодні зіграв донецький Шахтар. "Гірники" поступилися варшавській Легії з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол уже в компенсований час.

