Розпочинати свій єврокубковий шлях український чемпіон буде на виїзді в Ейндховені. Матч відбудеться 10 вересня о 19:45, повідомляє 24 Канал.

У якій формі команди перед матчем

Донецький гранд зміг повернутися на переможний шлях перед стартом в Лізі чемпіонів після того, як зазнав поразки від Полісся. Шахтар не дав львівським Карпатам одноосібно очолити УПЛ, здобувши перемогу з рахунком 2:1 на виїзді.

Схожа ситуація в чемпіонаті у ПСВ – але нідерландці в Ередивізії поки йдуть без поразок, лише одного разу за 5 турів зігравши внічию. Такий переконливий початок дещо поліпшив настрій вболівальників після того, як клуб зазнав ганебного програшу 0:4 у протистоянні з АЗ за трофей Йогана Кройффа на старті сезону.

Яка історія протистояння Шахтаря і ПСВ

Раніше команди зустрічались у єврокубках лише одного разу – це було у сезоні 2024/2025, коли "гірники" зазнали однієї з найбільш драматичних єврокубкових поразок у своїй історії. До 87-ої хвилини вони вели 2:0 завдяки голам Сікана та Зубкова ще у першому таймі, але пропустили тричі і залишились без очок.

Загалом проти нідерландських клубів у чемпіона України все складається непросто: у 10 матчах здобуто лише 3 перемоги. 6 матчів завершилися поразками, ще 1 був нічийним.